Дикая куница устроила переполох в Верховной раде: видео
Депутаты Рады рассказали о хищнице, которая оказалась в здании украинского парламента.
© Видео: zheleznyak.y, Facebook © Фото: zheleznyak.y, Facebook
Депутат от партии «Голос» Ярослав Железняк заявил, что в украинский парламент проникла куница и опубликовал видео с доказательствами.
На кадрах из Рады видно, что зверь испугался и не может никак выбраться и убежать от депутатов.
«Пленарная неделя в Раде закончился неожиданно. Знал, что в парламенте можно увидеть разное, но даже меня такой гость удивил», - написал в соцсети нардеп.
Железняк добавил, что хищницу поймали и отпустили на волю.