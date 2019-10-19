Дикая куница устроила переполох в Верховной раде: видео

Депутат от партии «Голос» Ярослав Железняк заявил, что в украинский парламент проникла куница и опубликовал видео с доказательствами.

На кадрах из Рады видно, что зверь испугался и не может никак выбраться и убежать от депутатов.

«Пленарная неделя в Раде закончился неожиданно. Знал, что в парламенте можно увидеть разное, но даже меня такой гость удивил», - написал в соцсети нардеп.

Железняк добавил, что хищницу поймали и отпустили на волю.