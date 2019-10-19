Медведев: России и Сербии нужно развивать контакты среднего и малого бизнеса

Инвестиционное сотрудничество между Россией и Сербией идет, а вот не хватает двум странам контактов на уровне среднего и малого бизнеса. Об этом заявил российский премьер-министр Дмитрий Медведев в интервью сербской газете «Вечерние новости».

«Чего, мне кажется, не хватает, так это сотрудничества не на уровне крупных компаний, а на уровне среднего и малого бизнеса. Вот здесь, действительно, есть чем заниматься, и такого рода контакты точно нам были бы нужны», - отметил премьер.

Премьер-министр РФ посетит Сербию с визитом 19 октября, где примет участие в праздновании 75-летней годовщины освобождения Белграда. Десять лет назад, в октябре 2009 года, Дмитрий Медведев, будучи в статусе президента РФ, также посетил Сербию на годовщину освобождения столицы страны.