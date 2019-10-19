Россия акцентировала внимание на проблеме русского языка в ООН
Статусом официальных языков ООН обладают английский, арабский, китайский, русский, испанский и французский языки.
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Проблему распространения информации на русском языке в ООН поднял сотрудник постоянного представительства России при организации Федор Стржижовский. Не споря с тем, что приоритет имеет английский язык, Стржижовский заметил, что в сфере популярности служб новостей на разных языках наблюдается явная диспропорция.
Сотрудник постпредства России призвал в первую очередь выполнять все мандаты в отношении официальных языков ООН, чтобы не было случаев, «когда одни языковые направления фактически обслуживаются за счет других».
Официальные статусы языков ООН имеют английский, арабский, китайский, русский, испанский и французский.