Россия акцентировала внимание на проблеме русского языка в ООН

Проблему распространения информации на русском языке в ООН поднял сотрудник постоянного представительства России при организации Федор Стржижовский. Не споря с тем, что приоритет имеет английский язык, Стржижовский заметил, что в сфере популярности служб новостей на разных языках наблюдается явная диспропорция.

Сотрудник постпредства России призвал в первую очередь выполнять все мандаты в отношении официальных языков ООН, чтобы не было случаев, «когда одни языковые направления фактически обслуживаются за счет других».

Официальные статусы языков ООН имеют английский, арабский, китайский, русский, испанский и французский.