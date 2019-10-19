Десять человек пропали после прорыва дамбы под Красноярском

В результате прорыве дамбы в районе населенного пункта Щетинкино Красноярского края погибли шесть человек, еще 14 – пострадали. Спасатели продолжают поиски десяти пропавших человек.

В пресс-службе МЧС РФ заявили, что усилили группировку для проведения поисково-спасательной операции и ликвидации последствий ЧП. В настоящее время к реагированию были привлечены около 270 человек и около 50 единиц техники, включая авиацию. Также был создан оперативный штаб. Связь с местом, где случилось ЧП, неустойчивая, поскольку поселок находится в 60 км от города Артемовск.

Поисковую операцию на месте ведет вертолет, в ближайшее время ожидаются еще два борта из Абакана и Красноярска, сказали в администрации Курагинского района.

Разрушение дамбы технологического водоема золотодобывающей артели в районе поселка Щетинкино Курагинского района на реке Сейба случилось около 02.00 в ночь на 19 октября. В результате случившегося оказались затоплены два общежития временного типа.