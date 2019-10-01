Лазарев о Топалове: «Мы разошлись странно, нервно, эмоционально»

Сергей Лазарев подробно рассказал о давнем конфликте между ним и его бывшим другом Владом Топаловым. Признание артиста прозвучало в эфире программы «Секрет на миллион» на телеканале НТВ:

«Был период, достаточно длительный, несколько лет, когда мы с Владом не общались вообще. Причиной тому был разлад, расход группы Smash, дуэта, в котором мы пели. Мы разошлись очень странно, нервно, эмоционально», - заявил Лазарев.

Певец отметил, что поводом для разлада предшествовало распространение неправдивой «чепухи», включая слухи о планах Лазарева начать сольную карьеру.

«У нас были разные периоды жизни. Когда он и негативно обо мне отзывался, и какие-то пакости даже в прессе я о себе читал, из его уст. У нас был очень эмоциональный разлад внутри коллектива, не только между нами с Владом, еще была третья сторона, его папа», - отметил артист.

Группа Smash, солистами которой были Лазарев и Топалов, существовала в период с 2000 по 2004 годы. После распада группы в конце 2004 года Лазарев начал сольную карьеру.