Искали 10 лет: ограбившую банк на 11 млн рублей кассиршу задержали в Петербурге

Уроженку Татарстана, считавшуюся погибшей и подозреваемую в краже 11,4 млн рублей из Райффайзенбанка в Казани в 2009 году, задержали в Петербурге.

Куйбышевский районный суд города 18 октября заключил под стражу Розу Аглемзянову, сообщает «Фонтанка».

Женщину разыскивали по всей стране с августа 2009 года, когда 24-летняя кассирша Аглемзянова пронесла мимо охранников банка 11,4 млн рублей, а на следующий день не вышла на работу. Ее лицо стало узнаваемым в Татарстане, потому что фотография Аглемзяновой была размещена практически везде. Однако девушке удалось скрыться и ускользнуть от правоохранителей.

В 2010 году банк добился через суд признания Розы Аглемзяновой безвестно отсутствующей или погибшей. По мнению республиканской полиции, девушку могли убить. Дело в том, что она была подругой предполагаемого члена преступной группы, поэтому с ней могли расправиться после совершенного преступления.

Оказалось, что Аглемзянова вместе с шестилетней дочкой покинула Казань. С ней уехал и бандит Ильдар Гиниятуллин, которого задержали в 2014 году в Ленобласти за нападение на почтальонов во Всеволожском районе. Он был приговорен к 13 годам колонии.

Розу Аглемзянову вычислили после серии нападений на ювелирные салоны. Девушка жила в Петербурге по чужому паспорту, однако полиции удалось установить ее личность.