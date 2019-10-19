Шесть человек погибли при прорыве дамбы в Красноярском крае
Судьба еще десяти человек остается неизвестной.
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Шесть человек погибли при прорыве дамбы в районе населенного пункта Щетинкино Красноярского края. Судьба десяти человек неизвестна.
Еще 14 человек госпитализированы, рассказали «Звезде» в региональном управлении МЧС.
«По предварительным данным, погибших шесть человек. 14 пострадавших доставлены в больницы. Судьба 10 человек пока неизвестна», - заявил представитель ведомства.
Ранее сообщалось, что в 02.00 мск в районе поселка Щетинкино Курагинского района на реке Сейба произошло разрушение дамбы технологического водоема золотодобывающей артели. В результате ЧП были затоплены два общежития временного типа.