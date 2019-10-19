Шесть человек погибли при прорыве дамбы в Красноярском крае

Шесть человек погибли при прорыве дамбы в районе населенного пункта Щетинкино Красноярского края. Судьба десяти человек неизвестна.

Еще 14 человек госпитализированы, рассказали «Звезде» в региональном управлении МЧС.

«По предварительным данным, погибших шесть человек. 14 пострадавших доставлены в больницы. Судьба 10 человек пока неизвестна», - заявил представитель ведомства.

Ранее сообщалось, что в 02.00 мск в районе поселка Щетинкино Курагинского района на реке Сейба произошло разрушение дамбы технологического водоема золотодобывающей артели. В результате ЧП были затоплены два общежития временного типа.