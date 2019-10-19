Air Serbia планирует закупить российские SSJ 100 и МС-21

Россия и Сербия ведут переговоры по закупке «Суперджетов» (SSJ 100) и новейших лайнеров МС-21. По словам первого заместителя главы аппарата российского правительства Сергея Приходько, вопрос поставки воздушных судов российского производства в Сербию обсуждается в различных форматах.

Переговоры с сербским национальным авиаперевозчиком Air Serbia ведут АО «Гражданские самолеты Сухого». Белград рассматривает данный вопрос в рамках обновления флота национальной авиакомпании Air Serbia.

В случае, если сделка состоится, велика вероятность, что будет решаться вопрос о размещении в аэропорту имени Николы Теслы в Белграде центра послепродажного обслуживания Sukhoi Superjet 100 в здании ремонтного предприятия «ЮАТ-Техника».