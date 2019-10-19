Дамбу прорвало в Красноярском крае: поток воды затопил общежития
Дамбу прорвало на золотодобывающем предприятии в поселке Щетинкино Курагинского района.
© Фото: mchs.gov.ru
В Красноярском крае прорвало дамбу, сообщили в региональном главке МЧС. В результате случившегося оказались затоплены два общежития.
Инцидент произошел 19 октября в районе населенного пункта Щетинкино, Курагинкого района Красноярского края.
«На реке Сейба произошло разрушение дамбы технологического водоема золотодобывающей артели, в результате чего в рабочем поселке затопило два общежития временного типа», - сказали спасатели.
В результате прорыва дамбы есть погибшие и пострадавшие, добавили в МЧС. Как пишет РИА Новости, количество пострадавших уточняется. По предварительным данным, погибли три человека.
На место направлены аварийно-спасательные подразделения, а также пять вертолетов Ми-8 и Ми-26 из Сибирского спасательного центра.