Дамбу прорвало в Красноярском крае: поток воды затопил общежития

В Красноярском крае прорвало дамбу, сообщили в региональном главке МЧС. В результате случившегося оказались затоплены два общежития.

Инцидент произошел 19 октября в районе населенного пункта Щетинкино, Курагинкого района Красноярского края.

«На реке Сейба произошло разрушение дамбы технологического водоема золотодобывающей артели, в результате чего в рабочем поселке затопило два общежития временного типа», - сказали спасатели.

В результате прорыва дамбы есть погибшие и пострадавшие, добавили в МЧС. Как пишет РИА Новости, количество пострадавших уточняется. По предварительным данным, погибли три человека.

На место направлены аварийно-спасательные подразделения, а также пять вертолетов Ми-8 и Ми-26 из Сибирского спасательного центра.