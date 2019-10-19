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Разбитая техника, бутылки и игральные карты: как выглядит на брошенная база США в Манбидже

Павел Ремнев
Наталья Вальханская
05:00 19.10.2019
Американские военные находились на этой базе около трех лет, после того, как этот район на севере Сирии у боевиков ИГИЛ* отбили военные формирования курдов.
© Видео: ТРК Звезда © Фото: ТРК Звезда

В сопровождении «Тигра» российской военной полиции журналисты, в числе которых и съемочная группа «Звезды», подъехали к бывшей американской базе под Умм-Миалем в нескольких километрах от города Манбидж. На всех - обязательно бронежилет и каска, так как сирийские саперы еще проверили не всю территорию.

Американские военные находились на этой базе около трех лет. В их распоряжении было около 15 единиц боевой техники, на которой они патрулировали окрестности города. База появилась после того, как курды выбили отсюда террористов ИГИЛ*. Теперь регион контролируют правительственные войска Сирии.

На территории базы ряды палаток - в одной в медицинская служба, остальные когда-то были жилые. Сейчас часть из них завалена, в других же кроме мусора ничего не осталось. Но если подсчитать, то получится что на базе жили до 300 человек.

В зданиях на базе размещались, например, комнаты отдыха. На полу остались журналы, DVD диски, есть даже клюшка для гольфа, кругом валяются игральные карты.

«Судя по всему, военнослужащие США успели вывезти только оружие, боеприпасы и эвакуировать технику. Они даже не успели поджечь базу. Зато они, кажется, прекрасно понимали, кто придет им на смену. Здесь везде послания для россиян, не всегда цензурные, однако есть и те, которые мы можем показать. Например, белоголовый орел и надпись: "Америка наблюдает. Всегда наблюдает". Есть и более приятные, например, книга  с подписью "С любовью от армии"», - рассказал корреспондент «Звезды» Павел Ремнев.

В другом здании - столовая. Видно что отступление с базы было поспешным и неожиданным даже для самих американских солдат. На кухне на столе осталась еда. Такое ощущение, что американские военнослужащие ужинали, когда вечером 15 октября поступил приказ об эвакуации.

Зато отметить отбытие успели: на скорую руку, конечно, но на столе стоят пустые бутылки. Лежат огромные очки в цвет американского флага - похоже тут была прощальная вечеринка. Видимо на нее и ушли последние часы.

«В другом помещении скорее всего был расположен командный центр: звукоизоляция (это показатель того, что люди, которые здесь находились, не хотели чтобы их подслушали), а также кодовый замок. Скорее всего здесь и заседало командование базы. Кроме этого, здесь внутри в этом помещении огромная гора сухпайков, а также разбитые мониторы и оргтехника это вероятно сделали сами военнослужащие чтобы сохранить какие-то секреты», - отметил корреспондент «Звезды».

По словам сирийских военных, которые теперь контролируют объект, почти все остальное оборудование, которое бросили здесь американцы - рабочее. Две вышки связи, трансформаторные будки - тут и сейчас есть электричество.  В этом регионе Соединенные Штаты оставили еще одну военную базу - в окрестностях населенного пункта Дадат. Сейчас она тоже под охраной правительственных войск.

Армия Сирии смогла установить полный контроль над Манбиджем 15 октября. До этого оттуда вышли войска международной коалиции во главе с США.

ИГИЛ* - запрещенная в России террористическая организация.

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