Диаметром в километр: к Земле летит крупный астероид

Астероид размером от 400 метров до 1 км приблизится к Земле 25 октября. На минимальное расстояние к нашей планете объект 162082 (1998 HL1) подойдет в 20.21 по московскому времени.

Как сообщает NASA, для Земли астероид угрозы не представляет. От планеты он пройдет на расстоянии, равном 16 расстояниям до Луны.

Астероид относится к группе «Аполлонов». Он был открыт 18 апреля 1998 года. Всего в группе известно более 5 тысяч астероидов.