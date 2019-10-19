Медведев озвучил принципиальную позицию РФ по косовскому вопросу

Российский премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что идеи создания новых государств на Балканах крайне опасны, так как провоцируют ультранационалистические круги добиваться желаемого с помощью оружия, поэтому нельзя допустит одностороннего передела карты Балкан. Об это он сказал в интервью сербскому изданию «Вечерние новости».

«Балканы до сих пор остаются достаточно неспокойным регионом, и мы ни в коем случае не должны допустить повторения каких бы то ни было проявлений насилия, попыток одностороннего передела карты Балкан или же каких-либо иных действий, которые могут привести к гуманитарной катастрофе», - заявил он.

Медведев подчеркнул, что РФ привержена прежней позиции по Косово, исходя из необходимости соблюдении суверенитета и целостности Сербии, как это было и ранее. А по поводу создания новых государств на Балканском полуострове, Медведев отметил, что необходимо «следить за процессами, которые идут».

«Все же идеи различного рода новых объединений, государств – очень опасны. Потому что они в конечном счете провоцируют наиболее агрессивные, наиболее националистически ориентированные круги добиваться своих целей при помощи насилия, оружия», - добавил российский премьер.

Дмитрий Медведев также отметил, что в вопросе международных отношений Россия очень ценит взвешенную позицию, которую заняла Сербия в тот период, когда ЕС и США «вводили санкции».