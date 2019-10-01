Опубликованы кадры масштабного парада в честь 70-летия КНР

Военный парад по случаю 70-й годовщины с момента образования КНР прошел первого октября на главной площади китайской столицы Тяньаньмэнь.

Принял парад председатель КНР, генсек ЦК КПК Си Цзиньпин.

Этот парад станет самым крупным за последние десятилетия, в нем приняли участие около 15 тысяч военных, 580 единиц техники, 160 вертолетов и самолетов.

Народно-освободительная армия Китая на 22 года старше самого государства, однако с основанием Китая в истории НОАК начался новый этап развития, первый парад прошел в 1949 году, когда была провозглашена новая республика.