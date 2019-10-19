Мужчина вытолкнул сына из-под колес автобуса, но сам погиб: видео

В городе Кызылорда в Казахстане мужчина пытался уберечь от удара автобуса своего маленького сына, выбежавшего на дорогу. Однако сам погиб под колесами транспортного средства.

Трагедия произошла 17 октября 2019 года в районе пересечения улиц Абая и Алтынсарина. Ребенок неожиданно выбежал на проезжую часть, отец бросился за ним. Все произошло настолько стремительно, что заметивший их водитель автобуса уже не смог затормозить.

Как сообщает Департамент полиции Кызылординской области, отец мальчика погиб на месте. Четырехлетний ребенок был доставлен в реанимационный отдел детской областной больницы.

Проводится досудебное расследование по статье УК РК «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации ТС лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее по неосторожности смерть человека».