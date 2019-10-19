В Бельгии открылось представительство ДНР

В бельгийском городе Дендермонд состоялось открытие представительского центра самопровозглашенной Донецкой народной республики. Как рассказали в пресс-службе МИД ДНР, центр будет возглавлять председатель общественной организации Euro-Rus Крис Роман.

Министр иностранных дел ДНР Наталья Никонорова прислала видеообращение к организаторам мероприятия, в котором отметила, что открытие нового центра в Европе дает республике еще больше возможностей для распространения правды о происходящем в Донбассе.

Глава МИД одновременно выразила надежду на дальнейшее укрепление отношений между Бельгией и Донбассом.

Новый представительский центр ДНР в Бельгии - уже седьмой по счету, открытый в странах ЕС. Также они имеются в чешской Остраве (Северная Моравия), Чехии, Финляндии, Италии, Франции и Греции.