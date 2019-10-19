Илон Маск оценил качество российского образования

Основатель Tesla и Space X Илон Маск рассказал, что считает очень хорошим образование в России.

«Мне кажется, что образование очень хорошее в России. Мне кажется, что в России много талантов и много чего интересного из технологий есть в России», - сказал он в ходе краснодарского форума «Дело за малым!».

Маск вышел на связь из Калифорнии и назвал кубанцев классными. Предприниматель поделился мнением о необходимости быть полезным окружающим, если «ты что-то делаешь».

«Самое сложное — это сделать по-настоящему нужное. И я выражаю уважение тем, кто по-настоящему что-то нужное делает», - добавил Маск.

На вопрос, думал ли он о создании производства в России, Илон Маск сказал, что, возможно, в будущем он создаст фабрику в РФ. Основатель SpaceX отказался приезжать на форум лично, но пожелал кубанцам удачи, пишет РИА Новости.