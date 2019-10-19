Умственно отсталая девушка из Волгограда смогла вернуть инвалидность благодаря СМИ

Лишившейся после 18-летия инвалидности Полине Лысенковой из Волгограда удалось вернуть этот статус. У девушки диагностирована умственная отсталость легкой степени, однако, по словам родственников девушки, члены врачебной комиссии заявили, что раз Полина «не кусается и общественно не опасна», то инвалидность ей ни к чему.

Правда из-за диагноза девушка не могла ни учиться, ни трудиться наравне со здоровыми сверстниками, и вместе со статусом инвалида лишилась единственного источника дохода - пенсии.

По словам мамы Полины Евгении Маловичко, несмотря на то, что ее дочь выглядит как обычная девушка, по ментальному развитию она остается на уровне восьмилетнего ребенка.

Семья Полины попыталась оспорить решение районного бюро медико-социальной экспертизы (МСЭ) на областном и федеральном уровнях, обращалась в Росздравнадзор и прокуратуру, но это ни к чему не привело.

Повторное прохождение комиссии было назначено только после публикации RT в рамках проекта «Не один на один». На основании нового заключения психолога, врачи в комиссии МСЭ вынесли решение дать девушке третью группу инвалидности на год.

За это время Полина собирается окончить курсы цветоводов - с сентября она учится в специальном коррекционном классе при местном колледже. Со своим диагнозом девушка имеет право учиться без ограничений по времени, и статус инвалида ей очень поможет.