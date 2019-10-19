Серьезный пожар произошел рядом с Троице-Сергиевой Лаврой
Огонь охватил сувенирные лавки около православного монастыря в подмосковном городе.
© Видео: Татьяна Фирсова, ВКонтакте © Фото: Татьяна Фирсова, ВКонтакте
В городе Сергиев Посад в районе Троице-Сергиевой Лавры произошел крупный пожар. Как сообщает МЧС РФ, возгорание случилось в торговых лавках на Красногорской площади за территорией православного монастыря.
«В 1.13 огонь был локализован, в 1.51 - полностью ликвидирован», - сообщает ведомство.
Площадь пожара составила 200 квадратных метров. Пострадавших нет.