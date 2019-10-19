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В Google Earth обнаружили НЛО над Антарктикой

Василиса Морозова
23:54 19.10.2019
На картах Google Earth в Антарктиде обнаружили светящийся белый объект, похожий на НЛО, который ранее видели над США.
В Google Earth обнаружили НЛО над Антарктикой
© Фото: Florida Maquis, YouTube

Пользователь YouTube обнаружил на Google Earth странный объект, который подходит под описания НЛО, замеченный в 2004 году американским военным кораблем Nimitz.

Как пишет The Star, в ноябре 2004 года у побережья Сан-Диего истребитель ВМФ США обнаружил неопознанный летающий объект. Пилот рассказал, что он двигался с удивительной скоростью, не имея даже крыльев. По его словам, длина объекта составила 9-14 метров.

Пользователь YouTube заявил, что нашел тот же самый объект на снежном ландшафте Антарктиды, используя Google Earth. По его словам, НЛО выглядит как «гигантский светящийся белый объект», который похож на конфетку «Tic-Tac».

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