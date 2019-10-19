Диско-бабушка из Сыктывкара зажгла с Киркоровым под «Ибицу»

На концерте Филиппа Киркорова в Сыктывкаре одна из пожилых поклонниц певца устроила на сцене шоу, под стать самому королю эстрады. Во время исполнения Киркоровым его хита «Ибица» на сцене оказалась местная жительница, пенсионерка Лидия Витальевна.

Несколько лет назад, как сообщает паблик Mash, пожилая женщина уже прославилась похожим образом на концерте группы Ottawan. Пенсионерка очень любит музыку, и готова тратить всю пенсию на поездки на концерты в столицу Коми.

В этот раз знаменитая бабушка так весело сплясала на сцене, что неравнодушным к ее выступлению остался весь зал. А сам Филипп показывал Лидии Витальевне танцевальные движения, которые она за ним повторяла.