Спецназ взял штурмом дом криминального авторитета: видео
Известному в криминальной среде мужчине вменяют статью УК РФ «Занятие высшего положения в преступной иерархии».
© Видео: МВД РФ © Фото: МВД РФ
В Красноярском крае оперативники Управления угрозыска ГУ МВД России при поддержке бойцов СОБРа в результате спецоперации задержали мужчину 1965 года рождения.
Оперативники взяли штурмом дом так называемого «вора в законе», который в криминальной среде имеет кличку «Костя Канский».
Как сообщается на сайте регионального МВД, авторитет задержан в рамках расследования уголовного дела по статье УК РФ «Занятие высшего положения в преступной иерархии».