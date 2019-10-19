В Авдеевке произошли боестолкновения между ВСУ и «Правым сектором»*

Народная милиция ДНР зафиксировала боестолкновение в районе населенном пункте Авдеевка на позициях 92-й бригады, между ВСУ и радикалами из бандформирований «Азова»* и «Правого сектора»*. Об этом сообщили в ведомстве самопровозглашенной республики.

«Применялись противотанковые гранатометы и стрелковое оружие. Результатом огня стало возгорание блиндажа, которое сопровождалось подрывами боеприпасов и густым дымом», - сообщили в ведомстве.

По данным украинских волонтеров, в результате обстрелов среди военнослужащих 92-й бригады три человека погибли, а также пять человек пострадали.

«Азов*», «Правый сектор»* - экстремистские организации, запрещены в РФ