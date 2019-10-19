Премьеры России и Сербии возложили венки в память воинов-освободителей Белграда
Дмитрий Медведев находится с визитом в Сербии, где проходят торжества, посвященные 75-летию освобождения Белграда от нацистов.
© Видео: ТРК Звезда © Фото: Екатерина Штукина, РИА Новости
В субботу, 19 октября, Дмитрий Медведев и премьер Сербии Ана Брнабич посетили Мемориальный комплекс освободителям Белграда.
Главы правительства двух государств возложили венки к монументу освободителям Белграда и монументу советским воинам, павшим в боях при освобождении столицы Сербии.
Также российский премьер оставил запись в книге почетных гостей Мемориального кладбища.
«Вечная память всем, кто положил свою жизнь, отстоял мир в Белграде. Эти монументы - символ дружбы между Россией и Сербией! Спасибо за сохранение памяти о тех временах», - написал Медведев.