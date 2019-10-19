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«Жизнь в клетке»: в орловскую больницу доставили девочку-маугли

Ирина Егорова
22:20 19.10.2019
Девочка абсолютно не социализирована: ходит на четвереньках, не умеет разговаривать, спать на кровати и пользоваться столовыми приборами.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: oreltimes.ru

В инфекционное отделение НКМЦ им. З.И. Круглой поступила 12-летняя девочка, которую по документам зовут Диана. Сотрудники больницы говорят, что она не выглядит даже на семь лет. Жительницу Орловского района доставили в лечебное учреждение сотрудники правоохранительных органов с представителем опеки.

Главный врач Людмила Крылова сообщила, что ребенка привезли в среду 9 октября, передает местное издание «Орел Таймс»

Сотрудники медучреждения говорят, что девочка боится людей, общается звуками, спит на полу и сильно истощена.

«Мать алкоголичка. Это ее восьмой ребенок. Предыдущих семь забрали органы опеки. Этого ребенка мать всячески прятала. Дома - содержала в клетке», - передает «Орел Таймс».

В СК по Орловской области возбудили уголовное дело в отношении сотрудников социальных служб по статье «халатность».

«По данным следствия многодетная семья, в которой воспитывалось восемь несовершеннолетних детей проживала в ненадлежащих жилищно-бытовых условиях. Однако должностными лицами органов системы профилактики не были приняты своевременные меры по защите прав и законных интересов несовершеннолетних», - сообщила «Звезде» Юлия Дорофеева, помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.

В СК по региону подчеркнули, что остальные дети из семьи изъяты и помещены в специализированные учреждения.

Детский омбудсмен Орловской области Владимир Поляков эту информацию опровергает. В интервью «Говорит Москва» Поляков отметил, что семья была благополучной, а ведет девочка себя так из-за врожденного заболевания.

Омбудсмен утверждает, что проблемы начались после смерти главы семейства в этом году, до этого семья имела большое хозяйство, однако тянуть его, имея восемь детей, в том числе девочку-инвалида, одной матери было не просто. Пять детей соцслужбы поместили в школу-интернат.

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