Захарова прокомментировала слова посла КНР про украинцев в Гонконге

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова посла Китая в России Чжана Ханьхуэя об участии украинцев в гонконгских протестах.

«Ему (послу КНР) стало бы еще смешнее, если бы он регулярно смотрел и читал украинские СМИ, в которых на полном серьезе обсуждают перспективу жить как в Сингапуре», - написала Захарова.

Ранее посол КНР заявил, что в Гонконге появились «украинские элементы», приезжающие в страну, чтобы поделиться протестным опытом. Как пишет сайт «Комсомольской правды», дипломат подчеркнул, что такое вмешательство осложняет урегулирование ситуации.

«Вроде бы они ездят, чтобы передавать их опыт гонконгцам. Те говорят: "Мы хотим так жить, как украинцы". Видите, как смешно? В Гонконге подушевой ВВП - около 20 тысяч долларов», - подчеркнул Ханьхуэй.

Напомним, уже несколько месяцев в Гонконге продолжаются протесты из-за закона об экстрадиции. С 4 октября началась новая волна митингов после того, как глава администрации района Кэрри Лэм объявила о введении закона на ношение масок во время массовых собраний. Нарушителям грозят штрафом в более 3 тыс. долларов. КНР неоднократно обращалась к мировому сообществу не вмешиваться в дела внутренних дел Китая.