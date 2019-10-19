На пульт Чернобыльской АЭС начали водить туристов

В зал управления энергоблока №4 Чернобыльской атомной электростанции стали водить туристические экскурсии. Посетить ее может любой желающий, но только в специальном защитном костюме, каске и респираторе.

Продолжительность экскурсии составляет 2 минуты, сообщает CNN.

В разрушенном после аварии 26 апреля 1986 года помещении до сих пор уровень радиации превышен в 40 тысяч раз.

Для безопасности посещающих экскурсию после выхода из комнаты управления проводят обследование с помощью специального сканера.