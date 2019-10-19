На пульт Чернобыльской АЭС начали водить туристов
Экскурсии в комнату управления четвертого энергоблока проводятся в защитных костюмах, респираторах и только на короткое время.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Tarasov ZUMAPRESS.com, Globallookpress
В зал управления энергоблока №4 Чернобыльской атомной электростанции стали водить туристические экскурсии. Посетить ее может любой желающий, но только в специальном защитном костюме, каске и респираторе.
Продолжительность экскурсии составляет 2 минуты, сообщает CNN.
В разрушенном после аварии 26 апреля 1986 года помещении до сих пор уровень радиации превышен в 40 тысяч раз.
Для безопасности посещающих экскурсию после выхода из комнаты управления проводят обследование с помощью специального сканера.