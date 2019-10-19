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Прорыв дамбы под Красноярском: хроника событий

Мария Антюшева
Константин Коковешников
21:35 19.10.2019
В результате разрушения дамбы в районе поселка Щетинкино Курагинского района на реке Сейбе погибли 15 человек.
© Видео: ТРК Звезда © Фото: МЧС России

В Красноярском крае в понедельник, 21 октября, объявлен траур по 15 погибшим после прорыва дамбы. Волна накрыла бытовки, где жили рабочие золотодобывающей артели. Пропавших без вести ищут три сотни спасателей.

Владимир Путин поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим.

Когда взбунтовалась сама природа, человеку остается лишь молчаливо наблюдать за последствиями разгула стихии. Это все, что осталось от поселка старателей, которые приехали сюда в надежде на золотые горы, но оказались у разбитого корыта.

«Я спал, проснулся от какого-то непонятного шума, от толчка. Сначала подумал, что, может быть, какая-то машина врезалась. Проснулся, залез под кровать, рефлекс сработал, потом выглянул в окно. По комнате соседи сказали, что мы тонем, просто плывем уже. Это строение, оно реально плавало как плот. Мы плавали по всему поселку, получается. Я смотрю в окно - повсюду бревна, штольни, грязь. У меня было два выхода: либо выпрыгивать в окно, либо ждать, когда оно (здание - прим. ред.) рассыпется», - рассказал пострадавший Андрей Чаптыков .

Одна из женщин на фотографиях с места опознала автомобиль супруга. У них трое родных и шестеро приемных детей. В последний раз мужчина выходил на связь два дня назад. Официально он не значится в списках погибших.

«На Сейбе не только Андрей, там еще работает сестра, зять и двое моих приемных детей! Один из моих приемных сыновей, Костя, - повар на Сейбе. До Сейбы дозвониться не могу, даже гудков нет», - рассказала женщина

Из тринадцати пропавших без вести семерых удалось найти живыми. В их числе - и брат еще одной жительницы Красноярска, которая еще несколько часов назад терялась в догадках относительно его судьбы.

«Я и сама звонила на предприятие и везде звонила! И в офис, везде - нигде трубку не берут! Полная тишина!», - поделилась сестра сотрудника золотодобывающей артели Ольга Корнева.

Трагедия произошла глубокой ночью, когда рабочие мирно спали, а потому, скорее всего, не успели ничего понять. Мощный поток воды вперемешку с камнями и грязью смывал все, что оказывалось у него на пути. Волна в высоту достигала пяти метров.

Претензии к работе местных золотодобывающих предприятий зрели уже давно. Их обвиняли в нарушении экологических требований, а теперь проверят на соблюдение условий охраны труда. На место вылетел глава профильного ведомства.

После обрушения дамбы технологического водоема золотодобывающей артели есть вероятность утечки ртути, которую могли использовать при добыче золота.

В числе возможных причин прорыва плотины называют мощные ливни и обрушение еще одной дамбы - выше по течению реки. Кроме этого, о существовании этого гидротехнического сооружения, как выяснилось, узнали лишь после аварии.

«Работы сделаны, соответственно, кустарным способом. Предполагаю, с нарушением всех мыслимых и немыслимых норм», - заявил председатель правительства Красноярского края Юрий Лапшин.

В МЧС уже заявили, что дома, в которых жили старатели, были построены с нарушениями и находились ниже уровня воды.

В компании, которой принадлежали прииски уже проходят обыски и выемка документов. Из Москвы в Красноярск направлены следователи из Центрального аппарата СК.

Работает телефон горячей линии. С наступлением темноты работы на месте ЧП приостановили.

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