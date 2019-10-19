Медведев обсудил реализацию «Турецкого потока» с премьером Сербии
Премьер-министр России подчеркнул, что проект является выгодным для всех стран-участниц Евросоюза.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Екатерина Штукина, РИА Новости
Дмитрий Медведев, выступая в Народной скупщине Сербии, рассказал, что обсудил реализацию проекта «Турецкий поток» с премьером страны Аной Брнабич. По его словам, Белград неукоснительно исполняет свои обязательства.
«Сейчас через Сербию прокладывается участок газопровода "Турецкий поток" от границ с Болгарией до Венгрии. Мы только что с коллегами, с госпожой председателем правительства, обсуждали этот вопрос», - сказал Медведев.
Он подчеркнул, что этот проект выгоден для всей Европы.
Премьер-министр РФ поблагодарил депутатов Народной скупщины за поддержку «Турецкого потока» и отметил, что для Сербии это имеет особое значение.