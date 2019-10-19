МВД раскрыло детали дела о сбитом под Кировом мальчике

Сбивший выехавшего на велосипеде на дорогу ребенка сотрудник полиции в момент ДТП был трезв и пытался оказать пострадавшему первую помощь. Подробности произошедшего в июле ДТП под Кировом, в котором погиб шестилетний мальчик, рассказали в МВД РФ по Кировской области.

«Буквально в этом же месте недалеко проживала медсестра, которая начала оказывать срочную помощь. К сожалению, это не привело к каким-либо результатам», - рассказал начальник отдела информации и общественных связей регионального управления МВД России Сергей Баранцев.

Как уточнил представитель ведомства, полицейский находился в машине с семьей. Инцидент произошел на выезде со второстепенной дороги под горку. В этом месте водителю закрывали обзор деревья.

«На него выехал мальчик, который, к сожалению, погиб, ударился о машину», - рассказал Баранцев.

Как сообщалось ранее, экспертиза показала, что в крови ребенка якобы находилось 0,51 промилле алкоголя.

В МВД также отметили, что их сотрудник может быть привлечен к ответственности только по результатам уголовного дела.