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Из-за прорыва дамбы под Красноярском могла произойти утечка ртути

Светлана Головина
20:10 19.10.2019
Ртуть могла использоваться на прииске при добыче золота.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Администрация Красноярского края

После обрушения дамбы технологического водоема золотодобывающей артели в поселке Щетинкино Красноярского края, где погибли 15 вахтовиков, могла произойти утечка ртути. Ее могли использовать при добыче золота.

«Специалисты Росприроднадзора уже взяли пробы на месте ЧП. Золотодобытчики работали на реке Сейбе, которая впадает в Сисим, а она - в Енисей», - цитирует «Интерфакс» министра экологии края Павла Корчашкина.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

На территории Курагинского района введен режим ЧС.

Ранее сообщалось, что 21 октября в Красноярском крае объявлено днем траура по погибшим.

Следователи уже проводят обыски в офисе компании «Сибзолото», владевшей прииском.

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