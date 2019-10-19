Опубликованы кадры поисково-спасательных работ в Красноярском крае

В Курагинском районе Красноярского края на месте прорыва дамбы продолжаются поисково-спасательные работы. Поиски ведут около 300 человек. В работе задействованы шесть маломерных судов и водолазная служба.

МЧС РФ создал оперативный штаб, так как связь на месте трагедии неустойчивая.

В районе веден режим ЧС.

В результате разрушения дамбы технологического водоема золотодобывающей артели в районе поселка Щетинкино Курагинского района на реке Сейбе погибли 15 человек. Девять человек находятся в больнице.