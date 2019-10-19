Путин и Меркель обсудили ситуацию на северо-востоке Сирии

Владимир Путин и Ангела Меркель отметили важность продвижения процесса урегулирования в Сирии, в том числе созыв первого заседания Конституционного комитета, сообщили в пресс-службе Кремля.

Телефонный разговор президента России и канцлера Германии состоялся в субботу, 19 октября, по инициативе германской стороны.

В ходе переговоров стороны обсудили положение дел на северо-востоке САР. Путин подчеркнул, что достижение стабилизации в Сирии возможно только «на основе уважения принципов единства и территориальной целостности страны».

«При этом должны быть учтены интересы каждой этноконфессиональной группы сирийского народа», - отмечается в сообщении.

Также в разговоре главы государств затронули тему Украины, в частности, подтвердили важность выполнения минского комплекса мер, достигнутых на встречах в «нормандском формате».

Помимо ситуаций в Сирии и на Украине, Путин и Меркель выразили намерение способствовать деэскалации в Ливии и оказывать поддержку усилиям по мирному разрешению конфликта в этой стране.