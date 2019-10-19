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Советник Трампа заявил о краже 1,5 миллиардов долларов окружением Порошенко

Светлана Головина
19:25 19.10.2019
Речь идет о средствах, которые были получены в ходе спецконфискации у окружения Виктора Януковича.
Советник Трампа заявил о краже 1,5 миллиардов долларов окружением Порошенко
© Фото: Wiktor Dabkowski, ZUMAPRESS.com, Globallookpress

Советник президента Соединенных Штатов, американский бизнесмен украинского происхождения Сэм Кислин заявил на пресс-конференции в Киеве, что средства, полученные в ходе спецконфискации у окружения Виктора Януковича, были незаконно поделены между представителями власти во время президентства Петра Порошенко.

«Якобы Порошенко и Луценко арестовали 1,5 миллиарда долларов денег Януковича… Рассказываю как было, Януковича денег там не было. Пришли, арестовали деньги других людей, не Януковича», - цитирует РИА Новости советника.

Деньги изъяли из банка якобы для государства в бюджет, но это не так, дополнил Кислин.

Согласно документам, имеющимся в распоряжении сенатора, 503 миллиона долларов были перечислены в пользу Порошенко через бывшего первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Олега Гладковского, ранее носившего фамилию Свинарчук.

Экс-генпрокурору Юрию Луценко перечислили 300 миллионов, а 20 - на «коррупционные счета» экс-секретаря СНБО Александра Турчинова, добавил Кислин.

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