Советник Трампа заявил о краже 1,5 миллиардов долларов окружением Порошенко
Советник президента Соединенных Штатов, американский бизнесмен украинского происхождения Сэм Кислин заявил на пресс-конференции в Киеве, что средства, полученные в ходе спецконфискации у окружения Виктора Януковича, были незаконно поделены между представителями власти во время президентства Петра Порошенко.
«Якобы Порошенко и Луценко арестовали 1,5 миллиарда долларов денег Януковича… Рассказываю как было, Януковича денег там не было. Пришли, арестовали деньги других людей, не Януковича», - цитирует РИА Новости советника.
Деньги изъяли из банка якобы для государства в бюджет, но это не так, дополнил Кислин.
Согласно документам, имеющимся в распоряжении сенатора, 503 миллиона долларов были перечислены в пользу Порошенко через бывшего первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Олега Гладковского, ранее носившего фамилию Свинарчук.
Экс-генпрокурору Юрию Луценко перечислили 300 миллионов, а 20 - на «коррупционные счета» экс-секретаря СНБО Александра Турчинова, добавил Кислин.