Опубликованы кадры обысков по делу о прорыве дамбы в Красноярске

В Красноярске проводят обыски в офисе организации «Сибзолото», которой принадлежала поврежденная дамба. Сотрудниками Следственного комитета изымаются бухгалтерская и техническая документация, личные дела работников.

СК РФ возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 216 УК РФ («нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»).

Дело было возбуждено после прорыва на золотодобывающей артели в Красноярском крае на реке Сейбе.

В результате происшествия погибли 15 человек, еще 16 пострадали, около 13 - пропали без вести.

Семерых из них удалось найти, но судьба шести человек остается неизвестной.

Спасатели продолжат поиски до наступления темноты.

Один из пострадавших рассказал, что происходило в момент трагедии.