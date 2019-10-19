Сын Дмитрия Певцова стал кадетом

Сын актера Дмитрия Певцова, один из воспитанников Московского президентского кадетского училища имени М.А. Шолохова, дал клятву в честь кадетского братства. Торжественное мероприятие прошло 19 октября в Музее Победы.

Начальник училища полковник Николай Перепечи подчеркнул, что в их жизни это «один из самых значимых и важных дней».

Родители мальчика, Певцов Дмитрий и Ольга Дроздова, наблюдали за торжественной церемонией.

«Именно в кадетском училище молодой развивающийся организм, мозги и душа могут получить то, что нужно, понимание своего места в этой жизни. Кадетское училище - это место, где он понимает, кто такой товарищ, что такое настоящая дружба, и что жизнь - это не только удовольствие, это работа. Нужно уметь не только брать, но и отдавать», - сказал после церемонии актер.