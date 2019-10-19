«Она здесь новенькая»: у Кеосаяна и Симоньян родилась дочь

В семье главного редактора RT Маргариты Симоньян и режиссера Тиграна Кеосаяна появилась дочь.

«Дорогой мир! Пожалуйста, будь добр к Маро Тиграновне Кеосаян. Она здесь новенькая», - сообщила Симоньян на своей странице в Twitter.

Следующим постом она поблагодарила всех за поддержку и поздравления.

«Лялечка наша машет крохотными ручками и всем передает привет», - добавила Симоньян.

Ребенок стал третьим в семье знаменитостей. Пара уже воспитывает дочь Марьяну и сына Баграта. У Тиграна Кеосаяна также есть две дочери от первой супруги - актрисы Алены Хмельницкой.