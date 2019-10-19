В Нальчике полицейский убил коллегу в университете ведомства

В пятницу, 18 октября, в нальчиковском филиале Краснодарского университета МВД России на курсах повышения квалификации произошла драка между двумя сотрудниками полиции. Один из них скончался на месте от полученных травм, сообщает Следственное Управление СК РФ по Кабардино-Балкарской Республике.

«По версии следствия, конфликт произошел на бытовой почве. Один ударил другого, тот упал, ударился о бетонный пол, получил перелом основания черепа и, к сожалению, скончался на месте», - пояснили в ведомстве.

Со ссылкой на источник знакомый с ситуацией «Интерфакс» дополняет, что конфликт произошел между спецназовцем из отряда «Гром» МВД по Карелии и сотрудником ППС МВД по Чечне. Коллегам изначально удалось разнять дерущихся, но они продолжили снова и инцидент закончился смертью сотрудника из Карелии.

На данный момент сотрудниками СК было возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности. Назначены судебные экспертизы.