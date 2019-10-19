Всюду бревна, штольни, грязь: пострадавший рассказал, что происходило в момент трагедии под Красноярском

Пострадавший при прорыве дамбы под Красноярском Андрей Чаптыков рассказал «Звезде», что происходило в зданиях общежития в момент трагедии.

«Я спал, проснулся от какого-то непонятного шума, от толчка. Сначала подумал, что может быть какая-то машина врезалась. Проснулся, залез под кровать, рефлекс сработал, потом выглянул в окно. По комнате соседи сказали, что мы тонем, просто плывем уже. Это строение оно реально плавало как плот. Мы плавали по всему поселку, получается. Я смотрю в окно - повсюду бревна, штольни, грязь. У меня было два выхода, либо выпрыгивать в окно, либо ждать, когда оно (здание - прим. ред.) рассыпется», - рассказал пострадавший.

Напомним, в ночь на 19 октября в районе села Щетинкино на реке Сейбе в Курагинском районе разрушилась дамба технологического водоема золотодобывающей артели, в результате происшествия затопило несколько рабочих общежитий. В результате ЧП погибли 15 человек, еще 14 пострадали, судьба еще шестерых человек остается неизвестной.

Власти региона на территории Курагинского района ввели режим чрезвычайной ситуации. Глава Красноярского края Александр Усс объявил 21 октября днем траура.