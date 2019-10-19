«Самая нелепая вещь»: имущественный спор в США разрешили, распилив здание
Постройка, которая была предметом спора, оказалась поделена по границе владений.
© Видео: Fox8 © Фото: Fox8
Житель Огайо Бретт Галлоуэй больше полугода судился с властями из-за склада для хранения оборудования, который частично был построен на его земле. Ситуация разрешилась необычным образом.
Стороны проводили переговоры с января, но к чему-то прийти им так и не удалось. Поэтому неделю назад чиновники приняли решение поставить забор и распилить спорное здание по границе владений.
«Это, пожалуй, самая нелепая вещь на свете», - цитирует мужчину Fox8.
В итоге на земле, которой владеет Галлоуэй, осталась треть здания. Власти хотят ее снести, но владелец отказывается их пускать на свою территорию.
«Я не знаю, кто бы мог подумать, что это хорошая идея. Я не могу использовать свою собственность, и они потеряли здание», - сказал Галлоуэй.