Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

«Самая нелепая вещь»: имущественный спор в США разрешили, распилив здание

Татьяна Полуказакова
17:59 19.10.2019
Постройка, которая была предметом спора, оказалась поделена по границе владений.
© Видео: Fox8 © Фото: Fox8

Житель Огайо Бретт Галлоуэй больше полугода судился с властями из-за склада для хранения оборудования, который частично был построен на его земле. Ситуация разрешилась необычным образом.

Стороны проводили переговоры с января, но к чему-то прийти им так и не удалось. Поэтому неделю назад чиновники приняли решение поставить забор и распилить спорное здание по границе владений.

«Это, пожалуй, самая нелепая вещь на свете», - цитирует мужчину Fox8.

В итоге на земле, которой владеет Галлоуэй, осталась треть здания. Власти хотят ее снести, но владелец отказывается их пускать на свою территорию.

«Я не знаю, кто бы мог подумать, что это хорошая идея. Я не могу использовать свою собственность, и они потеряли здание», - сказал Галлоуэй.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата19.10.2019, 18:04
Не опять, а снова: британский парламент отложил Brexit
Дата19.10.2019, 03:00
Минобороны назвало главную задачу созданной в РФ Военно-строительной компании
Дата19.10.2019, 08:52
Бетербиев нокаутировал Гвоздика и объединил два титула чемпиона мира
Дата04.10.2019, 17:24
От танков до гиперзвуковых ракет: что представили на параде в КНР
Дата19.10.2019, 16:30
В Москве утвердили концепцию строительства Национального космического центра
Дата18.10.2019, 09:02
Ценой жизни: два солдата повторили подвиг Матросова при освобождении Белграда
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
18:48 В стране и мире
«Она здесь новенькая»: у Кеосаяна и Симоньян родилась дочь
18:46 В стране и мире
В Нальчике полицейский убил коллегу в университете ведомства
18:35 В стране и мире
Видео
Всюду бревна, штольни, грязь: пострадавший рассказал, что происходило в момент трагедии под Красноярском
18:22 Спорт
Игрок «Рубина» потерял два литра крови и попал в реанимацию
18:10 Спорт
«Тамбов» подтвердил отставку Григоряна с поста главного тренера
События дня
События дня
Умер Алексей Леонов
Взвод-2019
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
США оставили послания военным РФ на брошенной базе в Манбидже
Острая сенсация: ученые рассказали о влиянии перца на развитие рака
Палеонтолог нашел ни на кого не похожее существо
Ожесточенная драка между слоном и крокодилом привела к смерти обоих
Видео
На Аляске самолет с пассажирами повис над водой
Видео
Мужчина вытолкнул сына из-под колес автобуса, но сам погиб: видео
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.