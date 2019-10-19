«Самая нелепая вещь»: имущественный спор в США разрешили, распилив здание

Житель Огайо Бретт Галлоуэй больше полугода судился с властями из-за склада для хранения оборудования, который частично был построен на его земле. Ситуация разрешилась необычным образом.

Стороны проводили переговоры с января, но к чему-то прийти им так и не удалось. Поэтому неделю назад чиновники приняли решение поставить забор и распилить спорное здание по границе владений.

«Это, пожалуй, самая нелепая вещь на свете», - цитирует мужчину Fox8.

В итоге на земле, которой владеет Галлоуэй, осталась треть здания. Власти хотят ее снести, но владелец отказывается их пускать на свою территорию.