Не опять, а снова: британский парламент отложил Brexit

Британский парламент 19 октября проголосовал за поправку в законодательство, которая обязывает премьер-министра Бориса Джонсона просить ЕС о переносе сроков Brexit. Об этом сообщает BBC.

За поправку проголосовали 322 депутата. Еще 306 человек выступили против.

После голосования члены Консервативной партии Великобритании массово покинули палату общин в знак протеста. Спикер Джон Беркоу заявил, что он «понимает разочарование» депутатов, но не может «удерживать их в заложниках».

Сам Джонсон заявил, что просить ЕС об отсрочке не будет, несмотря на итоги голосования, и сделает все, чтобы 31 октября Великобритания вышла из Евросоюза, а Brexit состоялся. В ответ лидер фракции шотландских националистов Иан Блэкфорд пообещал подать на премьер-министра в суд.

ЕС и Великобритания достигли соглашения по Brexit 17 октября. Саммит Евросоюза в тот же день одобрил данное соглашение.