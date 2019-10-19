В Санкт-Петербурге обрушился строящийся паркинг
Инцидент произошел в ЖК «Шуваловский» на площади около 200 квадратных метров в Приморском районе.
© Видео: Телеканал "Санкт-Петербург" © Фото: Наталья Михайлюк, Вконтакте
На территории ЖК «Шуваловский» в Приморском районе Санкт-Петербурга произошло обрушение арматурной сетки с бетонной заливкой на строящемся паркинге, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.
«В трехэтажном здании строящегося паркинга при проведении работ по заливке бетоном крыши произошло обрушение арматурной сетки с бетонной заливкой на площади 200 квадратных метров», - сказано в сообщении.
По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.
На месте работают спасатели.