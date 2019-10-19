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Семерых из 13 пропавших без вести при прорыве дамбы нашли живыми

Ирина Егорова
17:25 19.10.2019
Судьба шестерых человек до сих пор остается неизвестной.
© Видео: Enisey TV © Фото: Enisey TV

Спасатели нашли семерых выживших после прорыва дамбы в Красноярском крае, сообщили в краевом главке МЧС.

Судьба шестерых человек остается неизвестной. Спасатели будут работать до наступления темноты

Власти ввели режим чрезвычайной ситуации на территории Курагинского района Красноярского края. 

Предположительно, на месте ЧП находилось до 180 человек. Погибли 15 человек, еще 14 пострадали.

СК возбудил уголовное дело по статье «нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

Губернатор Красноярского края Александр Усс объявил 21 октября днем траура. 

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