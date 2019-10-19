Массовое ДТП произошло на Кутузовском проспекте: видео

Легковой автомобиль вылетел на встречку на Кутузовском проспекте в Москве. Видео с камеры видеонаблюдения появилось на странице «Московского транспорта» в Twitter.

На кадрах видно, как белая машина съехала на полосу встречного движения, где серьезно задела три других автомобиля.

ДТП произошло около 10 утра в районе дома 78. В результате столкновения автомобилей пострадали четыре человека, передает ТАСС информацию от Госавтоинспекции Москвы.