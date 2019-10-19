Палеонтолог нашел ни на кого не похожее существо

Доктор Рассел Бикнелл из австралийского Университета Новой Англии повторно идентифицировал окаменелые станки странного древнего существа и установил, что это был представитель ранее неизвестного науке вида, он не встречался больше нигде на планете.

Описание древнего существа пермского периода было представлено в журнале Palaeontologia Electronica. Окаменелость была найдена на острове Тасмания.

В 1989 году исследователи идентифицировали древнее существо в качестве представителя рода Paleolimulus. Это были членистоногие, которые являлись родственникам мечехвостам - отряду водных хелицеровых из класса меростомовых, дожившими до наших дней.

Название им было дано по длинному мечевидному хвостовому шипу, который расположен сзади. Доктор Бикнелл проанализировал окаменелости и установил, что в 1989 году его коллеги с идентификацией ошиблись.

© Dr. Russell Bicknell, UNE

По словам исследователя, это существо относится к ранее неизвестному науке виду, при том на других континентах ничего похожего на него не встречалось.

Исследователь в своей работе сообщил, что эти существа обладали крупными и обращенными назад шипами-колючками, их нет ни у современных, ни у древних мечехвостов. Кроме того, древние существа были значительно больше.

По предположению ученого, появление колючек и уменьшение в размерах было продиктовано эволюцией. Это помогло существу приспособиться к жизни в пресной воде. Новый вид получил название Tasmaniolimulus patersoni. Также исследователь поместил его в таксономическое семейство Austrolimulidae.

Известно, что в Австралии обитает немало животных, не похожих ни на одно другое, обнаруженное на иных континентах. Ярким тому примером является утконос.

Новое открытие в очередной раз доказывает, что обитатели Австралии морфологически в большой степени отличались от остальных обитателей Земли еще в глубокой древности. Ученые это связывают с длительной географической изоляцией этого континента.

Вероятно, представители местного животного мира пошли своими собственными эволюционными путями, занимая доступные им экологические ниши, сообщает «Российская газета».