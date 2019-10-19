СК рассказал, как удалось вычислить маньяка-велосипедиста с 27-летним стажем

В середине 2000-х в Москве была совершена серия нападений на девушек в парках. Преступник действовал очень «аккуратно»: набрасывался сзади, душил, насиловал и грабил. Чтобы поймать его, была создана усиленная следственно-оперативная группа из самых опытных сотрудников МУРа и прокуратуры.

Следователи установили, что преступник нападал в теплое время суток – с мая по октябрь, в выходные или праздничные дни. Чаще всего в Кузьминском парке.

Среди улик были только биологические материалы и отпечатки пальцев, пока не появились записи с камер видеонаблюдения. С их помощью удалось составить фоторобот насильника и узнать, что он передвигался на велосипеде.

«Нападал сзади, душил, поэтому никто из жертв не мог описать его внешность. Только благодаря видеокамерам мы получили о нем представление. Дважды в одном месте преступник не появлялся», - приводит РИА «Новости» слова представителей СКР.

Задержать преступника удалось после очередной «неудачной» попытки изнасилования. В конце 2014 года наряд милиции остановила девушка и сообщила о том, что только что ее пытался изнасиловать седовласый мужчина.

Подозреваемого 65-летнего Валерия Макаренкова задержали в этот же день.

В ходе экспертиз было установлено, что он грабил и насиловал девушек в течение 27-и лет - с 1987 по 2014 годы. В отношении преступника было возбуждено уголовное дело. Осенью 2016 года суд назначил ему наказание в виде 18 лет тюрьмы.