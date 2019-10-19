Опубликовано видео с погибшими при прорыве дамбы под Красноярском

«Звезда» публикует видео с погибшими при прорыве дамбы в селе Щетинкино в Красноярском крае.

На кадрах видно, что на расчищенном поле в ряд лежат тела погибших людей, рядом с ними ведут работу спасатели. По предварительной информации, все погибшие были рабочими и проживали во временных общежитиях на прииске.

По последней информации МЧС, в результате аварии погибли 15 человек, еще 16 пострадали, около 13 людей пропали без вести.

Напомним, в ночь на 19 октября в районе села Щетинкино на реке Сейбе в Курагинском районе разрушилась дамба технологического водоема золотодобывающей артели, в результате происшествия затопило несколько рабочих общежитий, в них проживали около 80 человек. Общая численность поселка старателей составляет порядка 180 человек.