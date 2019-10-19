Суд арестовал начальника угрозыска ОМВД «Дорогомилово»

Начальник отдела уголовного розыска ОМВД «Дорогомилово» Сергей Устинов арестован на два месяца в рамках дела о покушении на мошенничество.

Пресненский суд Москвы арестовал Устинова до 18 декабря. Начальник отдела уголовного розыска ОМВД «Дорогомилово» вместе с начальником отдела МВД по данному району Дмитрием Смирновым подозреваются по статье УК РФ «Покушение на мошенничество в особо крупном размере». Он был арестован судом ранее.

По версии следствия, Смирнов располагал данными о проверке в отношении адвоката Сергея Зуева, после чего стал вымогать у него взятку в размере 7 млн рублей.

Ранее в Москве были задержаны замначальника ОМВД России по району Дорогомилово - начальник полиции, а также его заместитель - начальник отдела уголовного розыска, в момент получения ими 3,5 млн рублей. В МВД отметили, что это была первая часть взятки, общая сумма которой должна была составить более 12 млн рублей.

Дмитрий Смирнов отказался признать вину. По его словам, Зуев сам приехал в отделение и попросил о встрече, затем передал начальнику полиции пакет, который якобы предназначался Устинову. Он отметил, что правоохранители думали, что там будет бутылка деревенского самогона, а там оказались деньги, пишет РБК.

Как рассказала и СКР, в период с сентября по 17 октября этого года подозреваемые условились присвоить деньги Зуева, в отношении которого велась проверка. За сумму в 3,5 млн рублей они обещали решить вопрос о непривлечении его к уголовной ответственности, хотя они не имели возможности повлиять на результаты этой проверки.