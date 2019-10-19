«Визитная карточка Кремля»: на Соборной площади прошел развод пеших и конных караулов

На Соборной площади Кремля 19 октября состоялась заключительная в этом году Церемония развода пеших и конных караулов Президентского полка. Это яркое и зрелищное мероприятие включает в себя красивые элементы воинских ритуалов - демонстрацию строевых приемов с оружием, «конную карусель» и строевой шаг кремлевцев, уже ставший их визитной карточкой. Важную роль при выполнении всех элементов играют слаженность и четкость.

© ТРК "Звезда"

Рота специального караула включила в программу новые элементы: «лабиринт», «ручей», «часы», а также специальный прием с оружием, состоящий из 20 элементов, которые выполняются без пауз в быстром темпе всем составом пешего караула одновременно.

Военнослужащие Кавалерийского почетного эскорта выполнят такие сложные и красивые виды конного построения, как «конная карусель», «восьмерка», «мельница», «свеча» и «цепочка», а также демонстрируют приемы со штатным холодным оружием.

Музыкальное сопровождение духовым оркестром обеспечивает Президентский оркестр Службы коменданта Московского Кремля.

© ТРК "Звезда"

«Развод пеших и конных караулов в Московском Кремле - яркий и зрелищный церемониал, связавший воедино разные исторические эпохи доблестного российского воинства, демонстрирующий глубокую историческую преемственность ратных традиций нашей Державы», - отметили в пресс-службе Дирекции Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня».

В составе пешего караула и знаменной группы принимают участие военнослужащие осеннего призыва, призванные из 26 регионов страны.