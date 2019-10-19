Вучич поблагодарил Россию за помощь в военно-технической сфере

Президент Сербии Александр Вучич на военном параде в честь 75-летия освобождения Белграда от нацистов, где он участвовал вместе с Дмитрием Медведевым, выразил благодарность России за помощь и сотрудничество в военно-технической сфере.

«Спасибо вам, дорогие друзья, за ваше оружие, которого у нас с каждым днем все больше и которое все современнее. Сербия продолжит защищать свою традицию свободы, мы сумеем сами защитить свое небо, свою землю и своих людей», - передает РИА Новости слова сербского президента.

Также он оценил организацию парада на «отлично» и поблагодарил военнослужащих, акцентируя внимание на ветеранах боевых действий в Косово и тех, кто защищал Сербию во время агрессии НАТО в отношении Югославии 1999 года.