Тодоренко вернется в проект «Орел и решка»

Ведущая Регина Тодоренко вернется на канал «Пятница». Там она будет вести новый проект шоу «Орел и решка».

«Мы планируем снимать сезон "Орла и решки" с Региной Тодоренко», - сообщила «Звезде» PR-директор «Пятницы» Дарья Симоненко.

«Орел и решка» - программа о путешествиях, впервые вышла в эфир в 2011 году.

Суть проекта заключается в том, что двое ведущих приезжают в одно и то же государство, но у одного из них бюджет не ограничен, а у второго - только 100 долларов.

Регина Тодоренко была ведущей «Орла и решки» до 2011 года.